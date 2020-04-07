خالد أنور رفقة حلا شيحة في كواليس "دهب عيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان خالد أنور صورتين من كواليس مسلسل "دهب عيرة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، المقرر عرضه رمضان المقبل. وظهر أنور في الصورة رفقة الفنانة حلا شيحة، التي تشارك في بطولة العمل. مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، هنادي مهنى، وتيام مصطفى قمر.

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