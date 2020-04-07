"لبنان أفضل بكتير من بلدان تانية".. إليسا تشيد بدور وزارة الصحة اللبنانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أشادت المطربة اللبنانية إليسا، بدور الحكومة ووزارة الصحة اللبنانية، بشأن فيروس كورونا المستجد.

وكتبت إليسا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر":" لما يكون في أمور إيجابية لازم نضوّي عليها، وأداء الحكومة ووزير الصحة بالأيام الماضية بملف كورونا كتير جيّد، والحمدلله لبنان أفضل بكتير من بلدان تانية وانشالله يبقى الوضع هيك".

أعلنت وزارة الصحة العامة أنه حتى تاريخ 6/4/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 541 حالة.