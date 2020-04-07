تراند اليوم : في عيد ميلاده.. هل اعتنق جاكي شان الإسلام؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للفنان العالمي جاكي شان وهو يرفع القرآن الكريم مما فسره البعض أن أعتنق الإسلام.



ويحتفل اليوم النجم العالمى جاكى شان بعيد ميلاده الـ 66، فهو أحد النجوم الذين استطاعوا تقديم عديد من الأعمال الأكشن التى برع فى تقديمها بحرفية شديدة.

ومثلما كان جاكى شان نجما فى السينما، إلا أنه كانت تحيطه كثير من الشائعات ولعل من أبرزها اعتناقه الدين الإسلامى، حيث انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورا مفاجئة ترصد احتفاء خاصا بالممثل العالمى جاكي شان، حيث قيل إنها تكشف عن اعتناقه دين الإسلام ونطقه بالشهادتين.

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أثار المنشور واسع الانتشار عبر موقع فيسبوك وغيره من منصات التواصل الاجتماعي، مشاعر البهجة لدى الكثيرين، نظرا لتأكيده على أن وجود الممثل العالمى فى هذا المكان الملهم، لم يكن إلا من أجل الإعلان عن اعتناقه الإسلام ونطقه للشهادتين، ما نتج عنه شعور بالفخر والزهو لدى الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، دون التأكد من الخبر الذى تبين أنه زائف.

ولكن حقيقة الأمر تبين وجود جاكى شان، بالفعل بين مجموعة من مسلمى ماليزيا، وتحديدا في العاصمة كوالالمبور، إلا أن ذلك لم يكن من أجل الكشف عن اعتناقه الإسلام كما ظن الكثيرون، بل لمجرد التكريم.

جاء سفر جاكى شان المفاجئ للعاصمة الماليزية، من أجل حضور حفل تكريم تم دعوته إليه، للحصول على لقب داتوك، وهو المعروف باسم لقب فارس بالنسخة المحلية، ذلك فى تقليد متبع هناك تسلم خلاله النجم العالمى نوط الشرف من رجل دين.