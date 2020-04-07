بسمة تدعو معجبيها لمتابعة حفل مناجاة ليلة النصف من شعبان لـ محمد ثروت

دعت النجمة السينمائية بسمة، من خلال صفحتها الرسمية على الانستجرام معجبيها لمتابعة حفل "مناجاة" ليلة النصف من شعبان للفنان محمد ثروت. وقد لاقا المنشور إعجاب كبير من قبل متابعي الفنانة بسمة. بسمة. يذاع الحفل مساء يوم الاربعاء المقبل 8 إبريل من خلال قناة الفنان محمد ثروت الرسمية على اليوتيوب. والجدير بالذكر أن اخر أعمال الفنانة بسمة Advertisements هو مسلسل شاهد عيان بطولة حسن الرداد، وتأليف أحمد مجدي، إخراج محمد حماقي، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم . هو مسلسل شاهد عيان بطولة حسن الرداد، وتأليف أحمد مجدي، إخراج محمد حماقي، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم . وشاركت بسمة ايضاَ مؤخراً البطولة في فيلم رأس السنة الذي شاركها بطولته كل من الفنان اياد نصار وشيرين رضا وأحمد مالك.

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