الخميس.. حفل أنغام وأوبرا بنت عربى لايف على قناة الثقافة



أمسية مميزة تأتى ضمن فعاليات المبادرة الإليكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين إيديك، والتي تبث فى التاسعة من مساء الخميس 9 إبريل على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب.

وتبدأ الأمسية بحفل للنجمة أنغام بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات يتضمن مختارات من أجمل أعمالها الخاصة ومنها: "عمرى معاك ، حالة خاصة جدا ، يا ريتك فاهمنى ، بقول نسيانك ، ولا دبلت ، هدنة ، أساميك الكثيرة ، حيران ، هبدأ من الآخر ، على حسك فى أيامى ،

متطمنة ، مهزومة ، بين البينين ، اتجاه واحد ، نزوة ، قلبك ، بتوصفنى بتكسفنى ، بعت لى نظرة ، مبحبش ، أكتبلك تعهد ، عرفها بيا ، حتة ناقصة ، هتمناله الخير سيدى وصالك"، وغيرها من الأغنيات.ويسبقها فى السادسة مساء العرض المسرحى أوبرا بنت عربى من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوى القدرات الخاصة التابعة للبيت الفنى للمسرح ويجمع بين الأداء الدرامى والاستعراضات الغنائية ويدور فى شكل أسطورى حول المختلفين وأصحاب الهمم.عرض أوبرا بنت عربى يصاحبه أداء صوتى لسيدة المسرح العربي سميحة أيوب وبطولة علاء قوقة ، ماهر محمود ، نهاد فتحى ، محمد السعداوى ، هانى عبدالحى ، شريف غانم ، عمر فرحان مع عدد من نجوم السيرك القومى وعارضى فنون الهيب هوب إلى جانب أبناء فرقة مسرح الشمس وأبطال مصر من ذوى القدرات الخاصة ، دراما شعرية إهداء سامح مجاهد ، ألحان أحمد الناصر ، ديكور رامه فاروق ، أزياء أميرة صابر ، ماكياج أماني حافظ ، تأليف ياسمين فرج التى تشارك أيضا فى الأداء وهو من إخراج هشام علي .