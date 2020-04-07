بعد حذف الفيديو.. حسام عادل يوضح حالة الصحية لشقيقه الملحن خالد

كشف المهندس حسام عادل، شقيق الملحن خالد عادل، أخر تطورات الصحية، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكان خالد عادل نشر فيديو من داخل المستشفى يستغيث من خلاله بنجوم الفن وخاصة النجم الكبير تامر حسني، وسبب الفيديو الكثير من قلق جمهوره ومحبينه.

#عرب_وود | رسالة استغاثة من الملحن #خالد_عادل بعد تدهور حالته الصحية:

"عايز امشي من المستشفى.. إلحقوني أنا بموت" pic.twitter.com/T79mPqv87r — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) April 7, 2020

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ثم حذف حسام الفيديو المشنور وكشف حالة أخوه الصحية، قائلًا: يا جماعة انا باعتذر عن الفيديو اللى اخويا الملحن خالد عادل نزله من شوية على صفحته

لان خالد اخويا عنده تسمم دموى حاد بسبب إلتهاب خلوى حاد برجله الشمال والتسمم الدموى ده بتكون اعراضه الهزيان وتخيلات وعدم وعى كامل وخلل فى عملية الادراك والنطق والاستاذ تامر حسنى وأخيه الاستاذ حسام حسنى متابع معانا الموقف لحظة بلحظة عشان يتم نقل اخويا الى الرعاية المركزة وبشكرهم جدااا جدااا على اهتمامهم بحالة اخويا وبوجه لهم كل الشكر والتقدير وباعتذر جدااا على الفيديو اللى نزل من اخويا لان للاسف كنت سايب معاه الموبيل بتاعه وخرجت اكلم الدكتور لقيت الفيديو نزل وهوبيطلب من اصدقاؤه انهم يقفوا جنبه للاسف هو فى حالة لا وعى كامل ومفيش اى ادراك زهنى عنده.

يذكر أن الملحن خالد عادل تعرض إلى وعكة صحية شديدة، نقل على إثرها إلى مستشفى إحدى المستشفيات، في نفس السياق، أكد شقيقه حسام شقيق الملحن خالد عادل أن الأخير لا يزال فى العناية المركزة ويعانى من مشاكل في الطحال والتهاب حاد بالخلايا وتلوث حاد في الدم.