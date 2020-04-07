شاهد .. نادية الجندي وأحمد السقا في كواليس سكر زيادة

نشرت النجمة نادية الجندي صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

Advertisements

وظهرت نادية من خلالها في كواليس مسلسل سكر زيادة برفقة النجم أحمد السقا، والمخرج وائل إحسان، والمنتج أنور صادق صباح، كما علقت على الصورة قائلة: يا أحمد أنت نورتنا

في المسلسل وجودك أضافه للعمل أنت فنان جميل وخلوق وملتزم وعملنا شغل جميل ومشاهد أكشن يارب تعجب الجمهور وإن شاء الله نلتقي في عمل سينما يعمل أنقلاب ربنا يوفقنا جميعاً يارب ⁦وألف مبروك ليك علي برنامجك اغلب السقا بالنجاح والتوفيق ليك ومعانا بالصورة المخرج الأستاذ وائل احسان والمنتج الأستاذ انور صادق صباح الصورة أثناء تصوير مشهد الأكشن بالعمل أنتظروا مسلسل سكر زيادة في رمضان 2020.

يذكر أن مسلسل سكر زيادة من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، وبطولة كل من نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، إنجي علي، مايان السيد، خالد أنور، روجينا، أحمد جمال سعيد، سليمان عيد، محمد عادل، بدرية طلبة، مي الغيطي، حسني شتا، طارق عبد العزيز، أميرة هاني، أحمد فهمي، هنادي مهني، بيومي فؤاد، أحمد السقا.