بعد تعافيها من فيروس كورونا.. هذا ما قامت به زوجة توم هانكس - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بعد تعافيها من ​فيروس كورونا​، شاركت النجمة ​ريتا ويلسون​، زوجة النجم ​توم هانكس​، بغناء النشيد الوطني الأميركي، في إنطلاق سباق السيارات the Pro Invitational Series الإفتراضي.

وكانت فرحة كبيرة إنتابت عشاق توم هانكس وزوجته، بعد تماثلهما الشفاء وعودتهما الى الولايات المتحدة الأميركية، بعد أن قضيا فترة الحجر الصحي في المنزل بأستراليا.

وكانت ويلسون قد إحتفلت بيوم عودتها إلى منزلها في لوس أنجلوس، بعد أكثر من أسبوعين بالحجر الصحي في أستراليا، وشاركت متابعيها برسالة عبّرت فيها عن إمتنانها، وقالت فيها: "أحتفل بجمال هذه الحياة ، والنعمة التي أعطاني إياها الله، واستمرار صحتي بشكل جيد باعتباري ناجية من كورونا COVID-19".

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