هجوم عنيف على إلهام الفضالة بعد إحتفالها بعيد ميلاد إبنتها بقالب "كورونا".. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تعرّضت الممثلة الكويتية ​إلهام الفضالة​ لهجوم عنيف من قِبل المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب إحتفالها بعيد ميلاد إبنتها "منى العتيبي"، بقالب حلوى على شكل "​فيروس كورونا​"، بعد أن نشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة، يظهر شكل قالب الحلوى.

وإستعرضت الفضالة في الفيديو أجواء عيد ميلاد إبنتها، وتم إشعال قالب الحلوى، والذي هو على شكل فيروس كورونا، مما إستفز المتابعين الذين إتهموها بعدم تقدير حجم الكارثة، التي تسبب بها فيروس كورونا، بقضائه على الأرواح وتدميره للإقتصاد.

يُذكر أن الفضالة تشارك في مسلسل "الكون في كفّة"، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، من بطولة مرام البلوشي، محمود بوشهري، عبد الله الطليحي، ناصر عباس، إيمان الحسيني، ليالي دهراب، فهد باسم، عبد الله بهمن، في الشرقاوي، طيف، ملك أبو زيد، من كتابة علي الدوحان، وإخراج سائد الهواري.

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