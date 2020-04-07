ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني ​فادي اندراوس​ اغنيته الجديدة "البنوكي ردولي مالي" يصف فيها الوضع الصعب الذي يمر به العالم على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والصحي ويوجه رسالة الى اللبنانيين حول كيفية استرداد اموالهم من المصارف خصوصا مع ازمة شح الدولار في لبنان. الاغنية من كلمات وألحان فادي أندراوس وتوزيع إيلي أندراوس أما الكليب فتم تصويره تحت إدارة المخرج داني دندن.

اغنية فادي الجديدة فريدة من نوعها من حيث المضمون والموضوع الجريء البعيد عن الاغنيات العاطفية التي طغت على الاسواق الفنية في الفترة الاخيرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فادي اندراوس يطرح "البنوكي ردولي مالي" - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.