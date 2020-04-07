تراند اليوم : سما المصري في وصلة رقص بالأحمر القصير

فنون - 05/04/2020 13:53

الخليج 365 – نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصري مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية من خلال موقع انستجرام، وهي في وصلة رقص على وقع أنغام الموسيقى.

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وقد ظهرت سما المصري خلال وصلة الرقص التي أدتها خلال برنامج اللوبس التي تظهر به في كل ليلة وتتحدث مع متابعيها في موضوعات منوعة.

وقد حظي الفيديو بتفاعل كبير من قبل متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، اذ أنه لقي انتقادات كبيرة و وصفوها بأنها تؤدي ايماءات وحركات خادشة للحياء وتحتوي على اثارة جنسية.

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وقد ظهرت سما المصري بفستان أحمر قصير مكشوف الصدر و قصير، و تستعرض مفاتنها، من خلال وصلة الرقص.

ويجدر بالذكر أن سما المصري تنشر الكثير من المقاطع والصور التي تشير الى الاثارة الجنسية ، أما عن الرقص فقد أشار عليها متابعيها بأن تترك الرقص لأهله.

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