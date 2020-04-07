صبا مبارك تخطف الأضواء بصور مثيرة ورسالة حزينة



خطفت الممثلة الأردنية صبا مبارك الأضواء، بعد نشرها ثلاث صور لها من داخل منزلها حيث تقضي فترة الحجر الصحي.



وكتبت صبا مع منشورا روت فيه الدروس التي استلهمتها من العزلة.



صبا نشرت الصور عبر حسابها بموقع إنستقرام، وقالت في رسالتها أن فيروس كورونا علامة من الحياة يجب أن نفهمها، وأضافت: غريبة الحياة.. بس واضحة وصريحة و بتعطينا علامات احيان بنختار ما نقرأها سنين بنضل عايشين برات حالنا و عم نركض بالحياة.. و عم بنوسخ هالكوكب عالمهم و عالمش مهم.. و بلحظة بنفكرها مفاجأة،

بتذكرنا الحياة انو التفاصيل مش بديهية و انو فش اشي بيتأجل.. الي ما بتعملو اليوم ممكن ما تقدر تعملو بعدين.. بدون اي تشاؤم بكرا مش مضمون.

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تابعت قائلة: و ازا بكرا كان عتمة بيجوز الي بنحبهم يروحو و يتركوا و الأسباب تتعدد احلامنا بتسيطر عليها الأولويات وحدتنا بتزيد.. لانو ما تعلمنا نقعد مع حالنا و مع هيك و بنص هالجو الغائم عالانسانية.. في احساس دافي عم بيقرب الناس من بعض كمان مرة بكل عزلتهم، رجعنا نشتاق و نشكر الله عالنعم البسيطة من الهوا و الشمس للأكل الي في غيرنا مش ملاقيه للصحة... و كتير أشياء.

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وختمت قائلة: مش قصدي اكون كئيبة ابدا.. انا متأكده انو رح نتجاوز هالمحنة...بإذن الله و بس تخلص... نرجع كل فترة و نقعد مع حالنا و نبوس أهلنا و نمشي عالطريق و نشم هوا و نتطلع بعين الناس مش موبايلاتنا.. لكي لا ننسى.