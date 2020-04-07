تيك توك النجوم في جولة جديدة بين التمثيل والطبخ

ما زالنا نرصد النجوم العرب في يومياتهم مع برنامج التيك توك في الحجر المنزلي، حيث يضيعون الوقت ويتسلون بنشر أطر ف الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. جولة جديدة نعرضها لكم بهذه الفيديوهات الطريفة للنجوم عبر تيك توك: View this post on Instagram A post shared by Assi El Hallani (@assielhallaniofficial) on Apr 2, 2020 at 10:58am PDT النجم عاصي الحلاني نشر فيديو طريف عبر تيك توك برفقة ابنته دانا وهما يتحاوران من مشهد تمثيلي مصري مضحك. View this post on Instagram A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh) on Apr 2, 2020 at 9:30am PDT النجمة السورية نسرين طافش نشرت فيديو طريف وهي تقلد شخصية أم محمود علقت بالقول: "رأي جارتنا أم محمود." View this post on Instagram Advertisements A post shared by هنا الزاهد (@hannahelzahed) on Apr 3, 2020 at 3:12pm PDT النجمة هنا الزاهد أيضاً انضمت الى أسرة تيك توك النجوم عبر انستقرام ونشرت فيديو طريف لها. View this post on Instagram Mar 31, 2020 at 5:50am PDT النجمة نادين نسيب نجيم تستمر في فيديوهاتها الطريفة عبر تيك توك، وهذا احداها حيث ترقص هي وصديقتها بطريقة طريفة جداً. View this post on Instagram A post shared by الوليد الحلّاني (@alwalid) on Apr 2, 2020 at 6:04am PDT الوليد عاصي الحلاني أيضاً من أطرف النجوم على تيك توك ونشر مؤخراً فيديو له وهو يتكلم بطريقة طريفة عبر انستقرام. تابعوا المزيد: احذية السنيكرز رفيقة النجمات العرب في الحجر المنزلي الحجر المنزلي يكشف بشرة النجمات بدون مكياج نجوم تحولوا الى طباخين في الحجر المنزلي

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