صور: تعرفوا إلى قصة جدة ماغي بو غصن... عايشت حربين عالميتين ووباء قاتل

نشرت الفنانة ماغي بو غصن، صورة لها مع جدتها لناحية والدها، وقالت إنها بلغت من العمر أكثر من قرن ولا زالت بكامل وعيها.



وكتبت ماغي تعليقا على الصورة "‏جدتي عمرا ١٠٣ سنوات.بصحتها الكاملة ووعيا الكامل الله يطول بعمرا. ".وتابعت "بتقلي يا تيتا قطع عليي كتير حروب ومجاعة ووباء... قلنا خلصت الدني. ورجعت كمّلت وأحلى ما كانت وتزوجت وجبت ولاد وربيت ولاد ولاد ولادي".

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جدة ماغي بوغصن



وختمت ماغي "بتعطيني أمل وقوة. وحبيت أتشارك معكن تجربة هالتاتا الختيارة الحلوة".



وقد ارادت ماغي من خلال قصة جدتها بث الأمل في نفوس اليائسين الذي يرون في كورونا نهاية الدنيا.



وبعمرها تكون جدة ماغي قد عاشت الحربين العالمية الأولى والثانية، ونكبة فلسطين، والحرب اللبنانية، وعايشت وباء الانفلونزا الإسبانية الذي قتل ملايين البشر عام ١٩١٨.