نادين نجيم تعلن لجمهورها خبراً حزيناً

أعلنت الفنانة نادين نجيم رسميا خروجها من الماراثون الدرامي، بعد توقف تصوير مسلسلها " عشرين عشرين".
وكتبت نادين عبر حسابها على " تويتر": "رغم كل شي صار عندي تفائل مع انه من اول يوم تصوير كان عندي حدس غريب انه ممكن العمل ما يطلع بشهر رمضان".
وتابعت " بس إحساسي بهل اللحظة إيجابي و بقول رح ينزل بالوقت الصح ورح يحمل مفاجآت حلوة قلبي مطمن ومرتاح ومتفائلة بالنجاح وبالقدر".
وختمت قائلة "بحبكم كتير بشوفكم بعد رمضان".
وكان المسلسل قد انطلق تصويره متأخرا، ولم يعد بالإمكان استئنافه، إذ انه يضم الكثير من مشاهد التجمعات التي لم يكن بالامكان حذفه.
وبذلك تغيب نادين عن دراما رمضان للمرة الاولى منذ ست سنوات.
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