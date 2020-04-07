نعت الفنانة ليلى علوي، طليقها رجل الأعمال منصور الجمال، الذي رحل مساء أمس الإثنين، بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها إلى إحدى مستشفيات العزل في مصر، للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.
وكتبت ليلى، في منشور عبر صفحتها على إنستغرام: إنا لله وإنا إليه راجعون، أدعو بالرحمة والمغفرة لرجل الأعمال د. منصور الجمال الذي وافته المنية، ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته .. ويمنح أهله وأصدقائه الصبر والسلوان.
وتقبلت ليلى العزاء من عدد كبير من نجوم الفن.
وكان الجمال قد أصيب بالتهاب رئوي حاد تسبب في تلف الرئة بالكامل وتدهور في وظائف الكبد، ورفض المقربون منه إعلان إصابته بفيروس كورونا رغم تأكيد التقارير الإعلامية خبر الإصابة.
يذكر أن منصور الجمال تزوج من الفنانة ليلى علوي عام 2007 وانفصلا وديا عام 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي تعلق للمرة الاولى على وفاة زوجها السابق بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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