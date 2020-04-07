كورونا لم يمنع أنابيلا هلال وأسرتها من طقوس الشعنينة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم تمنع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها معظم الدول بمنع التجمعات لمحاربة كورونا، المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال من الاحتفال بيعد الشعنينة، وهو طقس ديني، يحيي فيه المسيحيون ذكرى دخول يسوعأو السيد المسيح إلى مدينة القدس أو أورشليم.

أنابيلا استبدلت الذهاب إلى الكنيسة بالاحتفال في باحة منزلها، حيث ارتدت المذيعة اللبنانية وزوجها، طبيب التجميل نادر صعب، وأطفالهما الأربعة كامل ثيابهم، واحتفلوا في أجواء مبهجة، حيث حمل الأطفال أغصاب الزيتون، وطافوا حول البيت، وحرصت أنابيلا على مشاركة الفانز بصور من أجواء احتفالها العائلي.

يُذكر أن أنابيلا التي حملت لقب وصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005 تزوجت من نادر صعب 14 نوفمبر عام 2009، وقد أنجبت ابنتها الأولى «ماييفا» عام 2010، ونادر جونيور عام 2011، و«جولا» في مارس 2014، و«إيلي» عام 2017.

من ناحية أخرى، اطلت أنابيلا هلال على الشاشة في الموسم الأخير من برنامج The Voice Kids المعروض عبر شاشة mbc مصر، بديلاً عن المذيعة المصرية ناردين فرج، لارتباط الأخيرة ببرنامجها الجديد عبر الفضائية المصرية، ومن المنتظر أن تتولى أنابيلا تقديم الموسم الأول من برنامج The Voice Senior، عبر شاشة mbc، والمقرر أن يبدأ عرضه سبتمبر المقبل.