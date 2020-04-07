علا رشدي توجه رسالة مؤثرة إلى العالم: خايفة الفرصة تروح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في ظل أزمة انتشار فيروس “كورونا” المستجد، وجهت الفنانة المصرية علا رشدي رسالة مؤثرة إلى العالم.

الفنانة المصرية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “#رسالة_الى_العالم.. احنا هنا ليه والمفروض بنعمل ايه.. أكيد حاجات كتير غير اللي بنعملها حاجات كتير لبعض وعلشنا كلنا مع بعض”.

وأضافت: “لكل انسان وحيوان ونبات وأي كائن بيتنفس أو بيحس.. حرام.. لازم نحس ببعض، مش كلام.. خايفه ييجي اليوم والفرصة دي تروح.. واللي جاي مايشوفش اللي احنا شوفناه واللي احنا عشناه.. ونقول ياريتنا عملنا اكتر.. ياريتنا حبينا اكتر.. ياريت كل ده محصلش.. وللأسف الوقت جيه بدري اويً”.

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وكان الفنان المصري أحمد داوود قد احتفل مؤخرا بعيد زواجه العاشر من الفنانة علا رشدي، وذلك بنشر صورة لهما معًا عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

أحمد داوود، قال في تعليقه على الصورة: “كل سنة وأنت طيبة يا أم العيال يا عشرية ويا رب دايما مستحملين بعض.. ويا رب يخليكي ليا ولميلا ودوزي ودايما مطلعين عينيكي.. وعقبال العمر كله مع بعض إن شاء الله.. عشر سنين جواز”.

ومن جانبها كتبت علا رشدي: “عيد زواج عاشر سعيد يا حبيبي.. ربنا يخليك لينا كلنا أطيب و اكرم راجل في الدنيا بنتوتي”.