دنيا بطمة تعلق على حبس ابنتها ابتسام.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد مرور أسابيع على حبس ابنتها، كسرت ليلى أطاسي والدة النجمة المغربية دنيا بطمة، حاجز صمتها، وعلقت على الحادثة.

ليلى نشرت صورة لابنتها ابتسام، ظهرت فيه تبكي، مصحوبة بعبارة: «ولعلك تبكي في الأرض والله يُنادي ملائكته في السماء، اقضوا حاجة عبدي»، كما ارفقت معها تعليقاً كتبت فيه: «الله ياخذ الحق في كل من ظلمك وافترى عليك، وقال ما ليس فيك، دعواتي ودعوات كل من يحبك معك إن مع العسر يسرا، فوضت أمري إلى الله عز وجل».

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قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش كان قد أمر بإلقاء القبض على ابتسام بطمة شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، وايداعها سجن اللوداية على خليفة تورطها في قضية حساب فضائح المشاهير «حمزة مون بيبي».

قاضي التحقيقات أمر باستكمال استجواب ابتسام وهي معتقلة، وذلك بعد الانتهاء من التحقيق مع المصممة المغربية عائشة عياش، والتي اعترفت أن ابتسام بطمة كانت تمتلك الرقم السري لحساب «حمزة مون بيبي» على موقع التواصل الاجتماعي Snapcha.

يُذكر أن دنيا بطمة ممنوعة أيضاً من السفر خارج المغرب على خليفة تورطها في نفس القضية، حيث تواجه الشقيقتان اتهاماً بالمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، بالإضافة إلى بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في النصب والتهديد، وهو الاتهام الذي قد تصل عقوبته لـ5 سنوات سجن.