ليلى علوي تنعي طليقها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية ليلى علوي، على نعي طليقها رجل الأعمال منصور الجمال، والذي رحل عن عالمنا مساء أمس الاثنين، بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على أثرها لإحدى مستشفيات العزل للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

ليلى علوي، قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، أدعو بالرحمة والمغفرة لرجل الأعمال د. منصور الجمال الذي وافته المنية، ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته.. ويمنح أهله وأصدقائه الصبر والسلوان”.

وكان رجل الأعمال قد تزوج من الفنانة ليلى علوي في عام 2007 وانفصلا بهدوء عام 2015.

Advertisements

يذكر أن منصور الجمال، هو عم خديجة الجمال زوجة جمال مبارك، التحق بكلية الحقوق بناءً على رغبة والده، وبدأ حياته العملية كدبلوماسي في جامعة الدول، أصبح رئيس بعثة ولم يتجاوز عمره الـ28 عامًا.

أسس الغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورجية في بلجيكا، بعد أن حصل على موافقة الحكومة البلجيكية عليها، كما أنه من أوائل المسئولين المصريين الذين وضعوا قواعد الحوار العربى الأوروبي، وأسس في بروكسيل النادي العربي الأوروبي الذي يجمع به الأعضاء الأوروبيين للمفوضية الأوروبية.