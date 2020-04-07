شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاد فيصل ندا..كيميا النجاح بينه وبين سمير غانم فى 5 مسرحيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الثلاثاء، المؤلف والسيناريست الكبير فيصل ندا بعيد ميلاده، والذى يعد أشهر المؤلفين الموجودين في مصر، حيث ترك بصمة كبيرة في قطاعى السينما والدراما التليفزيونية، كما له العديد من المسرحيات التي تعد بصمة في مشواره الفني، هذا بالإضافة الى انه ساهم في دفع عجلة الإنتاج السينمائى منذ عام 1968 بعد تأميم صناعة السينما المصرية، كما تعاون مع النجم الكبير سمير غانم في عدة أعمال مختلفة كان أبرزها 5 مسرحيات حققوا نجاح كبير.





تعد أشهر المسرحيات التي شهدت تعاون فيصل ندا مع الفنان سمير غانم، مسرحية "المتزوجون" وشاركه في البطولة، جورج سيدهم, شيرين, نجاح الموجى وغيرهم، وتدور أحادث المسرحية حول مشاكل المتزوجين من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث يقع الشاب الفقير "مسعود" في حب الفتاة الغنية "لينا"، ويتزوجها بالرغم من رفض والدها، وتتنقل "لينا" إلى منزل زوجها المتواضع، وتخوض تجربة الحياة الفقيرة البسيطة معه.

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وتأتى أيضا مسرحية "اهلا يا دكتور" من المسرحيات الناجحة أيضا للسيناريست فيصل ندا، وهى من بطولة سمير غانم, جورج سيدهم، دلال عبد العزيز، ايفا، مجدى كامل، إبراهيم نصر، وتدور أحداثها حول، طبيبان صديقان، ولكنهما مختلفان كل الاختلاف، فنادر ابن عميد كلية الطب نجح اعتمادا على احترام الناس لأبيه، واتخذ من عمله سبيلًا للربح و الثراء على حساب أخلاقيات المهنة، والزناتي طبيب شريف قضى سبع سنوات في الصعيد ومخلص لقَسَم أبو قراط.





وقدم فيصل ندا أيضا 3 مسرحيات أخرى مع الفنان القدير سمير غانم، وهم مسرحية "من أجل حفنة نساء"، مسرحية "أزواج بلا ماضى"، مسرحية "صفقة بمليون دولار"، كما تعاونا سويا في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية التي حققت نجاح كبير.

فيصل ندا كاتب وسيناريست مصري، ولد بحي عابدين بالقاهرة عام 1940، وهو خريج المدرسة الإبراهيمية بجاردن سيتي، بعدها التحق بكلية التجارة جامعة القاهرة قسم المحاسبة، وتخرج منها عام 1963 وكان عضوا في فريق التمثيل بالجامعة، إلى جانب كونه أحد أعضاء فريق التمثيل بالكلية.