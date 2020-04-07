شكرا لقرائتكم خبر عن غسان الرحبانى يطرح أغنية جديدة للتوعية بمخاطر كورونا باسم Lockdown والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة جديدة، لتوعية الناس بعدم الخروج من منازلهم، والبقاء آمنين بعيدا عن العدوى، طرح الموسيقى والملحن والموزع اللبنانى غسان الرحبانى، أغنية جديدة تحمل اسم Lockdown، وذلك للتحذير بخطورة فيروس كورونا، والتوعية بعدم الخروج للشارع، كون الفيروس لا يفرق بين غنى وفقير.

غسان الرحبانى أطلق على أغنيته Lockdown، وهى من كلماته وألحانه وغنائه، وقد صورها على طريقة الفيديو كليب ولكن داخل الستوديو.



غسان الرحبانى

الرحبانى، دعا المواطنين إلى الإلتزام بالحجر المنزلي لحماية أنفسهم ومحبيهم، ووتقول كلمات الأغنية :

صاير الوضع كتير خطير

وبصيص أمل يعني الخبرية تعتير

كورونا من هون، كورونا من هونيك

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المرض عم يتفشى ومجهول المصير

وعوا يا عالم المراجل ما بتفيد

الموت على الباب وبدو يستفيد

كرمال اللي بتحبّن سكّرلي هالباب

وشكور ربك بعدك ظامت وراخيا بالبيت

غني وفقير بلحظة بتطير، عدالة الدني ما عندا أمير".



من الكليب

وكان مراسل شبكة "سكاى نيوز" ذكر فى خبر عاجل أنه تم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى لبنان ليرتفع العدد إلى 548.

ولا يزال فيروس كورونا المستجد يواصل انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من مليون و300 ألف مصاب حول العالم وكذلك أكثر من 74 ألف حالة وفاة.