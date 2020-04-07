شكرا لقرائتكم خبر عن بيع قفازات مايكل جاكسون البيضاء بـ85 ألف إسترلينى فى مزاد علنى بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض مزاد علنى فى ولاية تكساس الأمريكية، القفازات البيضاء التى كان يرتديها النجم الشهير مايكل جاكسون، وقد بيعت قفازات نجم البوب الراحل مقابل أكثر من 85000 جنيه إسترلينى فى المزاد.

ونافس مشجعو نجم البوب، الذى توفى عن عمر يناهز 50 عامًا، سنة 2009، من أجل القفاز المرصع بالكريستال، وكان مايكل جاكسون قد ارتدى قفازاته عدة مرات على المسرح وفى مقاطع الفيديو بينما كان يؤدى أغانيه الكلاسيكية بهما، بما فى ذلك بيلى جين، وفقًا لما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية.





وأصبحت قفازات مايكل جاكسون، واحدة من العلامات المميزة لملابسه خلال الجولات العالمية مثل Bad فى الثمانينيات، حيث قال – حينها - "شعرت أن قفازًا واحدًا كان رائعًا.. وبدى ارتداء اثنين من القفازات أمرًا عاديًا جدًا"، وقد تلقى المشترى الذى حصل على القفاز فى مزاد بولاية تكساس، رسالة تؤكد أنه تم التبرع بهذه الأموال لمنظمة يونيسف، إضافة إلى مظروف من شركة إنتاج "إم جيه جيه" التى أسسها جاكسون.

وقفاز مايكل جاكسون، لم يكن الشىء الوحيد فى إرث موسيقى شهير، الذى يحقق آلاف الدولارات فى مزاد علنى خلال السنوات الأخيرة، ففى عام 2019، تم بيع النظارات الشمسية المستديرة الأسطورية لجون لينون مقابل 137 ألف إسترلينى فى مزاد بدار سوثبى، فى حين تم بيع رسومات تصميمات بيانو بول مكارتنى مؤخرا مقابل 2000 جنيه إسترلينى.

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ويشار إلى أنه فى ليلة عيد الميلاد نهاية العام 2019، كانت قد كشفت كيم كاردشيان على إنستجرام، أنها وزوجها كانى ويست، تمكنا من شراء سترة تخص مطرب البوب الشهير مايكل جاكسون، والتى أهدتها لابنتها الكبرى نورث، البالغة من العمر 6 سنوات، حيث تم شراء السترة فى مزاد بمبلغ 65.625 دولارًا فى شهر أكتوبر، لكن ذلك لم يكن الجزء الوحيد من تذكارات مايكل جاكسون التى حصلت عليها عائلة كاردشيان.

فقد تمكنت النجمة الأمريكية كيم كاردشيان، أيضًا، من شراء قبعة مايكل جاكسون التى تحمل توقيعه، وسبق أن ارتداها فى الفيديو الموسيقى Smooth Criminal، ليس هذا فقط، بل اشترت نجمة تليفزيون الواقع المهووسة بالمزادات، أيضًا، خواتم ذهبية كان يرتديها أسطورة الموسيقى إلفيس بريسلى، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ديسمبر الماضى.



