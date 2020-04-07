شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعافيها من كورونا.. ريتا ويلسون زوجة توم هانكس تقدم النشيد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة فوكس عودة ريتا ويلسون زوجة توم هانكس بعد تعافيها من فيروس كورونا من خلال قيامها بغناء النشيد الوطني

في انطلاق سباق السيارات the Pro Invitational Series الافتراضي.

وكانت فرحة كبيرة انتابت عشاق النجم توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، وذلك بعد تماثلهما للشفاء وعودتهما للولايات المتحدة الأمريكية بعدما قضيا فترة الحجر الصحي بالمنزل في إستراليا حيث فاجئ هانكس جمهوره بإعلان إصابته وزوجته ريتا بفيروس كورونا الذي اجتاح العالم أثناء تواجدهما في إستراليا، حيث كان يحضر لفيلم جديد لم يستقر علي اسمه يلعب به دور مدير أعمال الفيس بريسلي بينما كانت ريتا علي موعد مع جمهورها حيث أحيت حفل موسيقي بدار أوبرا سيدني.

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بعد أسبوع واحد فقط من إعلان هانكس وزوجته إصابتهما بالفيروس خرجا سويًا من الحجر الطبي إلي منزلهما باستراليا لقضاء باقي فترة الحجر بالمنزل بعد الاطمئنان علي صحتهما، حيث استكمل باقي الفترة بالمنزل للتأكد من إنهما تخلصا بالكامل من حضانة الفيروس وهي 14 يومًا وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك.

تعافي توم هانكس وزوجته ريتا بارقة أمل جديدة ورسالة طمأنة لكبار السن والمرضي، خاصة وأن هانكس يبلغ من العمر 63 عامًا ومريض بداء السكري، وهو ما كان يرفع من خطر عدم نجاته من الفيروس لكن شفائه يبعث علي الأمل خاصة لدي كبار السن ممن يعيشون حالة من الفزع بعد التحذيرات شديدة اللهجة التي تؤكد أنهم الأكثر عرضه للموت بسبب هذا الفيروس اللعين.