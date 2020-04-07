شكرا لقرائتكم خبر عن ‎أمهات دراما رمضان ..شعبية وأرستقراطية ودمها خفيف وبتاعت مشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان، الذى يشهد عددا كبيرا من المسلسلات الدرامية، وتشارك عدد من الفنانات فى هذا الموسم بدورالأم، وهو الدورالذى لا يمكن أن يخلو منه أى عمل درامى، مهما اختلف مضمونه وفكرته، وفى السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أشهر الفنانات، اللاتى يجسدن دور الأم فى مسلسلات رمضان:





يسرا

تشارك النجمة يسرا هذا العام فى دراما رمضان بمسلسل "دهب عيرة"، وتقدم من خلاله شخصية "عهد" التي تمتلك مصنع ملابس، وتنشغل دائماً بحل مشاكل إخواتها فى العمل وتهمل ابنها "هشام" الذى يجسد دوره الفنان الشاب خالد أنور، وهو شاب جامعى حتى يلجأ لتعاطي المخدرات ويصبح مدمن، ولها أيضا بنت هي فرح الزاهد، والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولته إلى جانب يسرا كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر، وعدد آخر من الفنانين.





نادية الجندى

تجسد النجمة نادية الجندى ضمن أحداث مسلسل "سكر زيادة"، شخصية والدة الفنانة هنادى مهنى، والمسلسل يشارك فى بطولته كل من نبيلة عبيد وهالة فاخروسميحة أيوب، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان.

هيفاء وهبى هيفاء وهبى تلعب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى فى مسلسل "أسود فاتح" شخصية "رانيا خطاب"، وهى سيدة من أكبر عائلات خطاب أصحاب الشركات والمصانع التى تقوم بتصدير المواد الغذائية، وفى نفس الوقت تظهر بشخصية أم لطفلة صغيرة.





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عبير صبرى

تواصل الفنانة عبير صبرى تصوير مشاهدها فى مسلسل "دهب عيرة" مع النجمة يسرا، حيث تقدم عبير دورا جديدا ومختلفا عليها، ويعد تحديا كبيرا بالنسبة لها بحسب تعبيرها، إذ تظهر بشخصية أم لشاب وشابة خلال الأحداث وهما: هنادى مهنى وتيام مصطفى قمر، وهى متزوجة من شقيق يسرا وهو الفنان خالد سرحان.





مايسة الرباط

تجسد الفنانة مايسة الرباط إحدى سيدات منطقة شعبية داخل حارة فى مسلسل "يا أنا يا جدو" وهى والدة الفنانة سارة سلامة التي تلعب دور قشطة، والمسلسل بطولة مشتركة بين سارة سلامة وطارق صبرى وأحمد بدير.





عارفة عبد الرسول

تواصل الفنانة عارفة عبد الرسول تصوير مشاهدها فى مسلسل "رجالة البيت"، حيث تظهر خلال الأحداث بشخصية والدة الفنان أكرم حسني وتظهر بشخصية كوميدية ضمن أحداث العمل، فى إطار درامى كوميدى، ويشارك فى بطولة العمل النجم أحمد فهمى.