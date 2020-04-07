شكرا لقرائتكم خبر عن كاردى بي تفقد وزنها بعد دخول المستشفى..وانتقادات وهجوم بسبب التوقيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية كاردى بي أنها فقدت خمسة أرطال من وزنها أي ما يعادل 2 كيلو ونصف وذلك خلال أربعة أيام فقط ، و ذلك بسبب الالام شديدة في المعدة جعلتها مضطرة للتواجد بالمستشفى خلال الأسبوع الماض ، وهوالخبرالذي تداولته عدد كبيرمن المواقع الفنية ومن أبرزها " ديلي ميل " .

وقد واجهت كاردي بي البالغة من العمر ( 27 عاما ) سلسلة طويلة من الانتقادات و الهجوم و ذلك باتهامها باستغلال وضعها كنجمة مشهورة لتدخل المستشفى في ذلك التوقيت وسط جائحة الفيروس كورونا من أجل اكتساب المزيد من الأضواء .

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تويته كاردى بى تويته كاردى بى

و كانت ابرز التعليقات التي انتقدت كاردي بي جاء بكتابة احدي معجبات كاردي بي علي " تويتر" : الشيء الوحيد الذي يزعجني هو أن هناك صديقة مقربة لعمتي مصابة بفيروس كورونا وذهبت إلى المستشفى لكنهم أخبروها أن عليها العودة إلى المنزل لانهم لا يمكنهم خدمتها، وظلت في المنزل مع بقية أفراد عائلتها دون الحصول على دعم او مساعدة ، و استكملت قائلة: " ولكن بعد ذلك أذهب على وسائل التواصل الاجتماعي وأرى Cardi B في المستشفى لأنها " تعتقد " أنها مصابة بالفيروس وتتلقى المساعدة التي تحتاجها ، أعلم أن المشاهير يتمتعون بمزايا ، ولكن هذه هي حياة انسان .



احدي التغريدات احدي التغريدات

يذكر أن صورة نجمة الراب الشهيرة كاردي بي تصدرت لوحه جدارية ضخمة في إحدي شوارع نيويورك بالولايات المتحدة الإمريكية، حيث تم رسم كاردي بي باتقان شديد من إبداع كولتن فالنتين و كأنها مرتديه قناع خوفا من فيروس كورونا ، وهي الصورة التي تم تداولها بكثافة عبرالمواقع المختلفة، و بدورها قامت كاردي بي بنشر الصورة التي رسمها كولتن فالنتين علي الـ STORIES الخاص بصفحتها علي إنستجرام، علقت كاردى علي الصورة فكتبت: "هذا مدهش ، أنا أقدر الحب ، وهذا يجعلني سعيدة جدا " .