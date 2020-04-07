شكرا لقرائتكم خبر عن فنان ياباني يعيد أغنية شهيرة له من وحى كورونا وتحقق 3 مليون مشاهدة فى يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد النجم الكوميدي الياباني Daimaou kosaka، توزيع أغنيته Pen Pineapple Apple Pen التي حققت نجاح كبير عند صدورها عام 2016، مؤكدا أن الشكل الجديد من وحي تفشى فيروس كورونا بالعالم.

وكتب عبر حسابه بموقع تويتر :" لقد قمتُ بسرعةٍ بابتكار نسخة جديدة من أغنية PPAP وهذا ما أريد أن أقوله لكل شخص: اغسل! إضحك ! صلِ"، وبالتالي لم تعد الأغنية الشهيرة تتحدّث عن القلم والأناناس والتّفاح، بل أصبحت تُعنى بالوقاية ضد فيروس كورونا وبغسل اليدين، وحقق الإصدار الجديد أكثر من 3 مليون مشاهدة على يوتيوب.









Advertisements

ومن ناحية أخرى أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في محاولة لاحتواء الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المراكز السكانية الرئيسية، وكشف النقاب عن حزمة تحفيز وصفها بأنها من بين الأكبر في العالم لتخفيف حدة التداعيات الاقتصادية.

وأعلن آبي حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو وست مقاطعات أخرى تضم حوالي 44 في المئة من سكان اليابان لمدة شهر واحد تقريبا.

وقال أمام البرلمان في وقت سابق "لقد قررنا إعلان حالة الطوارئ لأننا رأينا أن الانتشار السريع لفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد سيكون له تأثير هائل على الأرواح والاقتصاد".

كما ستنهي حكومته اللمسات الأخيرة على حزمة التحفيز التي تبلغ قيمتها 108 تريليونات ين (990 مليار دولار)، أي ما يعادل 20 بالمئة من الناتج الاقتصادي الياباني، لتخفيف أثر الوباء على ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

ويمكن لهذه الخطوة أن تعطى حكام المناطق الأكثر تضررا سلطة إضافية ليطلبوا من الناس أن يلزموا بيوتهم وإلغاء الفعاليات وإغلاق المدارس والمرافق العامة الأخرى.

و قال وزير الخارجية اليابانى توشيميتسو موتيجى، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعتزم توفير عقار افيجان المضاد للأنفلونزا مجانا إلى 20 دولة، بهدف استخدامه لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.