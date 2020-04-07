شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يحتفل بعيد ميلاده بمفرده مع قطته.. ويعلق: يارب أذهب عنا الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ بعيد ميلاده بمفرده مع قطته فى منزله فى باريس، ونشر صورة له عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، معلقا عليها قائلا :"جزيل الشكر لكل من عايدني اليوم و على رأسهم والدَي و أخي و أهلي و أعز أصدقائي و الفانز الغاليين جدا على قلبي ..من صميم القلب أقول لكم ألف شكر وأرجو من رب العالمين أن يذهب عنا الوباء ويسامحنا ويغفرلكل واحد منا .. الفرج قريب بإذن الله لنتفاءل".



سعد لمجرد

ومنذ أيام وجه المطرب المغربى سعد لمجرد، الشكر للعاهل المغربي محمد السادس، على الإجراءات الاستباقية للحد والوقاية من تفشى وباء فيروس كورونا "كوفيد 19"، مؤكدا أن هذا برهان على حب وعناية الشعب.

ونشر لمجرد، عبر حسابه على انستجرام، صورة للملك محمد السادس، صحبها بتعليق : "شكرا سيدى على كل هذه الاجراءات الاستباقية، وما هذا الا برهان على حبكم وعنايتكم بشعبكم الوفى".

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كما وجه سعد لمجرد مجموعة نصائح لمتابعيه لمواجهة فيروس كورونا ، ونشر عبر حسابه بموقع "أنستجرام" فيديو لأحد الأطباء يعطى نصائح خاصة بالفيروس، معلقا عليه قائلا : "اللهم الطف بنا.. اخواني و اخواتي ، الاحتياط والحذر واجب أكيد ونشر التوعية ضروري جدا في هذه الحالة التي نعيشها اليوم .. أولا لابد أن نحمد الله و نشكره في كل الأحوال".

وتابع : "ثانيا الثقة في الله سبحانه و تعالى والإيمان القوي بأنه سبحانه سيشفي المرضى و سيحفظنا و ما هذا بإذن الله إلا درس من عنده جل جلاله للبشرية كلها ..احتاطوا وألزمو بيوتكم، طبقو كل الاحتياطات التي أعلنتها وزارات الصحة".

واختتم كلامه قائلا : "اكثرو من الدعاء و الاستغفار وتفاءلوا بالخير فرب العالمين جل جلاله لم و لن يتركنا أبدا ..بسم الله الرحمان الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا و على الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم".