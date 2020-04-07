شكرا لقرائتكم خبر عن ميس حمدان تصدر أغنيتها الجديدة "الليلة دى" وتتحدي حسن شاكوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة ميس حمدان إصدار أغنية جديدة لها بعنوان "الليلة دي" عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، معلقة :"أغنيه الصيف ...وسع يا شاكوش ..قومو ارقصو يلا".

وكانت نشرت ميس حمدان فيديو مؤخرا وهى ترقص على أغنية مصطفي حجاج الشهيرة " اه يا حنان" داخل العزل الصحي المنزلى، ثم أعاد مصطفي حجاج نشر مقطع الفيديو قائلاً "انا حبيت حنان أوي، اه يا حنان"، وسرعان ما تفاعل عدد كبير مع الفيديو الذى حصد آلاف المشاهدات خلال وقت قصير من نشره.

ووكانت ميس قد نشرت من قبل فيديو لها على موقع انستجرام وهى تؤدى مجموعة من التدريبات الشاقة وتمرين نط الحبل داخل إحدى صالات التمارين الرياضية، وعلقت "ميس" على التدريبات مداعبة جمهورها: "لمحة عن التمرين اليوم.. كانت مكثفة ولكن في المرة القادمة هكتب لكم الروتين الخاص بالتمرين عشان أن مجهدة من تمرين اليوم".

ومنذ أيام، شاركت الفنانة ميس حمدان متابعيها عبر موقع "انستجرام"، بجلسة تصوير جديدة لها ظهرت بها بفستان باللون الأحمر، لافتة أنها تبحث عن الحب رغم كل ما تعرضت له من أوجاع بسببه، كما أكدت أنها ترفض الزواج بدون حب.

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وعلقت ميس حمدان علي الصور قائلة :"الحب أحلى حاجه اتخلقت فعليا في الوجود بكل اشكاله ....ولو حتكلم عن الحب بين الراجل و الست فبالنسبة ليه الحب ده بالذات بينعش فؤادي و بيخليني إنسانه محبه للحياه و عايزه اكون احسن و حاجات تانيه كتير".

وتابعت :"و الحمد لله عشته اكتر من مرة بكل تفاصيله الحلوة و المره ووجعه المؤلم ورغم كل ده لسة بدورعليه بشغف ورافضة اتجوز من غير حب رغم كل محاولات إقناع الناس اللي حوليه إن خلاص مفيش حاجة اسمها حب لكن أنا مصممة إني مش هتجوز غيرعن حب حتى لو حيروح بعدها بيوم بس هو ده تفكيري دلوقتي جايز يتغير بعدين و أنا ماشية على العكاز مثلا ".

وأضافت :"الدنيا مش مستاهله فاستغلو الحب وسخروه ليكو و استمتعو بيه قد متقدرو ..حبو و تحبو لان الحب بيهون كل شىء مهما كان صعب الحب بيدي طاقه ايجابيه تخليك طاير فوق الريح من الاخر كده الحب حيفضل طول عمره مرمغه مش مفهمومه ".