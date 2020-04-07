شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء الكورونا فى ليلة النصف من شعبان.. قصيدة جديدة للشاعر محمد بهجت "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتب الشاعر والكاتب الصحفى محمد أحمد بهجت قصيدة جديدة بمناسبة ليلة النصف من شعبان يتوجه فيها لله بالدعاء بأن تنتهى أزمة كورونا وأن يحل علينا شهر رمضان بالخير والنجاة من الوباء وأن يجمعنا فى مساجده .

وتحدث بهجت فى قصيدته التى حملت عنوان " دعاء الكورونا" عن أفعال الإنسان وما سببه من إفساد ودمار وحروب ، كما أشار إلى أن العلم وحده لا يكفى لمواجهة هذا الفيروس الذى لا يرى بالعين المجردة ولكنه حير العالم ، وشعر معه كل الأقوياء بالضعف، وحرمنا من لقاء من نحب وحتى من الاجتماع للصلاة.

ودعا الشاعر محمد بهجت بأن يحمى الله أطباء مصر وأن يحمينا من جشع التجار الذين يستغلون الأزمة لرفع الأسعار، وأن ينجينا من هذه الأزمة ويبلغنا رمضان وقد أزاحها عنا ، وأن نجتمع من جديد فى المساجد ونسعد بالرحمة المغفرة وبخير الشهر الكريم.

وإلى نص القصيدة :

دعاء الكورونا فى ليلة النصف من شعبان

يا رب يا رحمن

يا خالق الإنسان

علمته يزرع ويصنع

يكتب ويرسم ويبدع

اجمل ما فى الإمكان

ايه اللى عمله بقى ؟!

دى حربة .. ودى مشنقة

ودى مقصلة ومحرقة

وده بمب وده كبريت

ودى قنبلة وديناميت

و دى فيروسات أوبئة

مصنوعة متخلَقّة

تسكن فى قلب الرئة

تقضى على الإنسانية

وتعيد زمان الشقا

يا رب يا شافى

العلم موش كافى

وعدونا المجهول

مقروض و متعافى

مالهوش دماغ وايدين

ولا يمشى على رجلين

ولا يشوفوه بالعين

لكن غلب ملايين

والجبارين خايفين

وأغنى خلق الله

صبحوا من المساكين

حتى اللقا فى الصلاة

والاهل محرومين !

يا رب يا ستار

يا عالم الأسرار

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احمى اطباء مصر

من كافة الأخطار

واحمينا م التُجّار

الأذكيا الشطار

اللى فى وقت المحن

غلوا علينا اللبن

والرز والمكرونة

والناس بأرخص تمن

تتباع فى سوق الكورونا

جمعوا ليوم القيامة

كنز الندم والندامة

دى عقول لازمها كمامة

عطس عليها الشيطان

يا رب نجى البلاد

المؤمنين والعباد

اللى بيرفع ايدين

من كل ملة ودين

ويوحدك فى علاك

يبكى ويطلب رضاك

وبرحمتك يستعين

يا رب يا رحمن

فى النصف من شعبان

اقبل دعا الصالحين

منا فى كل مكان

وبحق كلمة آمين

وبحق طه الأمين

الرحمة للعالمين

وبحق موسي الكليم

وبحق عيسي الحنان

بلغنا شهر الكرم

والرحمة والغفران

واقبلنا فى رمضان

واجمعنا فى الصلوات

وارزقنا بالخيرات

وبالشفا أجمعين