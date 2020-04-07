شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين فى بريطانيا تستغيث بالحكومة بسبب خسائر إلغاء الحفلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بسبب أزمة كورونا التى تجتاج العالم حاليا، لم تقتصر المعاناة على من يعملون بشكل يومى فحسب، ولكنها أيضا امتدت إلى العديد من المهن، المتأثرة بغياب الأنشطة الاجتماعية والتجمعات مثل الحفلات، حيث تأثر إلى حد كبير الموسيقيين فى المملكة المتحدة بسبب أزمة كورونا.

نقابة الموسيقيين فى بريطانيا، طلبت المساعدة من الحكومة البريطانية، بما يعادل 5 مليون جنيه استرلينى، حيث الجمعية الخيرية لمساعدة الموسيقيين، وتلقت 10 آلاف طلب للمساعدة.

وتقدم حاليا الجمعية دفعات لمرة واحدة بقيمة 500 جنيه إسترليني لفنانى الأداء والمبدعين والكتاب والملحنين وغيرهم ممن يعملون فى هذا المجال بجميع أنحاء المملكة المتحدة.

وقالت الجمعية إنها سجلت طلبات بقيمة شهر في يوم واحد، وقد سلمت بالفعل أكثر من 5000 دفعة، وأضافت أن الصندوق مفتوح لجميع الموسيقيين لأنها ليست منظمة قائمة على العضوية.

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دعا رئيس الجمعية الخيرية جراهام شيفيلد إلى تقديم المزيد من التبرعات، وقال "كنا نتوقع أن تكون الطلبات كبيرة ولكننا لم نتوقع أكثر من 10 آلاف طلب.

فالموسيقى اقتصاد ضخم، ومعظم الموسيقيين لا يكسبون مبالغ ضخمة من المال، والواقع أن البعض الآخر لا يكسبون الكثير على الإطلاق.

وقال الرئيس التنفيذي جيمس أينسكوج: "يسعدنا أن نتمكن من مساعدة 10 آلاف موسيقى خلال هذه الفترة العصيبة، لكن واقع الوضع هو أن المزيد من الناس بحاجة إلى المساعدة.

"لا يحتاج آلاف آخرين إلى المساعدة فحسب ، ولكن المنح التي استطعنا تقديمها بقيمة 500 جنيه استرليني لن تستمر شهرين أو ثلاثة حتى يتلقوا الدعم الحكومي.

"لا نحتاج فقط إلى المزيد من التبرعات لمساعدتنا على توفير الإغاثة الفورية من المشقة ، يجب على الحكومة أن تتصرف بشكل عاجل إذا كان للموسيقيين أي أمل في البقاء مالياً خلال الأشهر القليلة القادمة.