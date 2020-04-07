شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي: معنديش جيش إلكتروني على السوشيال ميديا هو أنا ناقص وجع دماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم محمد هنيدي، إنه نشط في مواقع التواصل الاجتماعي ولكنه ليس مجبرا على التواصل مع الجمهور ولكنه يواكب التطور، متابعا: "دي حياة تانية ممتعة وبواكب التطور وأحلى حاجة التواصل مع الجمهور وبعرف إيه بيعجبهم وإيه لأ".

وأضاف هنيدي أنه ليس لديه جيش إلكتروني على مواقع التواصل حتى يدافعوا عنه في بعض المواقف التي يتعرض لها، معلقا: "معنديش جيش ومبفكرش بالطريقة دي هو أنا ناقص وجع دماغ إحنا بنتسلى يا جماعة، وذلك فى تصريحات له ببرنامج"كاربول كاريوكي" الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش على قناة SBC السعودية.

وتابع إن التفاعل الذي يحدث بينه وبين زملائه في المهنة "هزار"، منوها إلى أنه دائما ما يشجع زملاءه في أعمالهم ويدعمهم.

كما تحدث الفنان محمد هنيدى عن مشروع الجزء الثانى من فيلم صعيدى في الجامعة الأمريكية، مشيرا إلى أنه متوقف الآن ولكن لم يدفن وأنه حاليا في انتظار المؤلف مدحت العدل حيث أن إعادة فيلم ناجح منذ عشرين عاما وعاش مع الناس طوال تلك الفترة ليس بالأمر السهل.

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يشار إلى أن هنيدى، أكد أنه ملتزم بالحجر الصحى، مشيرا إلى أنه يلزم السرير بسبب إصابته بميكروب فى المعدة.

وقال هنيدى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر، تعليقا على صورته على أحد الشواطئ :"الصورة كانت من شهر وملتزمون بالحجر الصحي بس في السرير بسبب ميكروب في المعدة".

وكان النجم محمد هنيدي قد سخر من التريند المتداول حالياً عبر منصات السوشيال ميديا، والذى يسخر من الوجبات والطعام الذى يتناوله الصينون والذى يعد السبب الرئيسى فى تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية أن "شوربة الخفافيش" هى السر وراء انتشار الفيروس.

على جانب آخرقررهنيدي تأجيل فيلمه السينمائي الجديد "كينج سايز " لحين انتهاء تصوير فيلم "النمس والإنس"، وعرض لهنيدى مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، العام الماضى فى المملكة العربية السعودية بجدة، وعرضت أيضا المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض.