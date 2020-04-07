شكرا لقرائتكم خبر عن بالبيجامات.. هكذا يقضي بروس ويليز فترة العزل المنزلي مع ديمي مور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقضي حاليا النجم العالمي بروس ويليز والنجمة الشهيرة ديمي مور حاليا معا فترة الحجر الصحي المنزلي وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، وهو ما تفاجئ به الكثير من محبي وعشاقي النجمين اللذان يتمتعان بشعبية جارفة حول العالم.



عائلة ويلز عائلة ويلز

ظهر الزوجان السابقان بصورة التقطوها مؤخرا وهما يرتديان "بيجامات" خضراء مخططة باللون الأبيض، وهو نفس التصميم التي ارتداه أيضا ابنائهم رومر البالغ من العمر (31 عاما) وسكاوت ذو الـ 28 عاما وطالولة البالغة من العمر (26 عاما) حيث ظهرت أسرة بروس وهم جميعا في المنزل مع عدد من الاصدقاء، وهي الصورة التي نشرتها طالولة علي صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

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بروس و مور بروس و مور

و تزوج بروس ويليلز وديمي مور عام 1987 بعد قصة حب قوية كانت تتحاكي بالكثير من تفاصيلها وسائل الاعلام من شتي انحاء العالم ، و قد استمرت زيجة بؤوس و يلز وديمي مور حتى تم طلاقهما في عام 2000 ، والآن بروس ويليز متزوج حاليا من إيما هيمينج وهما أبوان لابنتان مابل البالغة من العمر( 8 أعوام ) و إيفلين ذات الـ 5 سنوات.