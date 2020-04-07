شكرا لقرائتكم خبر عن حياة الفهد تلجأ لمقاضاة من أساء لها على مواقع التواصل بعد تصريح طرد الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الفنانة الكويتية حياة الفهد اللجوء للقضاء بعد تعرضها للكثير من الانتقادات والإساءة إليها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عقب تصريحها الأخير فيما يتعلق بالوافدين المتواجدين على أرض الكويت وطردهم من أراضيها.

وأعلن المحامي الكويتي مجبل الشريكة عبر حسابه بموقع تويتر، عن أنه تم رصد جميع التغريدات المسيئة والمقاطع الصوتية التي أساءت للممثلة حياة الفهد، متوعدا من يعيد نشر مداخلتها التلفزيونية بالمقاضاة، إذ كتب قائلا: "تم رصد جميع التغريدات المسيئة لموكلتي الفنانة القدير حياة الفهد وكل من نشر مقاطع صوتية لها وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وإذ أحذر بعدم نشر أي تسجيل صوتي لها دون إذنها".



حياة الفهد

وكانت الفنانة الكويتية قد أثارت جدلا وانتقادات حادة بين مواطنيها والجمهور العربي بعد تصريحاتها التي وصفت بالمسيئة عن "الوافدين"، إذ طالبت حينها بترحيل العمالة الوافدة من بلادها، وعبرت عن غضبها الشديد كونهم يزيدون الأعباء والضغط على الدولة، في ظل انتشار فيروس كورونا، لتتعرض على إثر تصريحاتها لهجوم واسع من قبل الجمهور والنقاد حتى زملائها في الوسط الفني والإعلامي، إذ وصفها الكثيرون بالعنصرية.

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وكان من بين التعليقات قال لها أحد المغردين :"قمة العنصرية من فنانة خدعت أجيالًا، تبا لكل دموع التمثيل"، و"وحشية لا حدود لها"، و"سقوط مدوٍ للفنانة الكويتية، الله المستعان"، وقال آخر: عندما يقولون لك: "الفن يهذب الروح، والفنان ملك الإنسانية"، تفضلوا هذه حياة الفهد من أعمدة الفن العربي والخليجي، تُطالب بطرد الوافدين والأجانب وإلقائهم في الصحراء وعدم علاجهم !!

وعلى صعيدٍ آخر طُرح الإعلان التشويقي الخاص بمسلسل "أم هارون" من بطولة الفنانة الكويتية حياة الفهد، والذي كشف بدوره عن طبيعة الشخصية التي ستؤديها الفهد في العمل، والتي ستنفذها للمرة الأولى، وكشف الإعلان الترويجي أن حياة الفهد ستؤدي شخصية امرأة تنتمي للديانة اليهودية.