شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تتألق فى أحدث جلسة تصوير بالقفطان المغربى (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة بشري لجلسة تصوير جديدة، وظهرت بشرى خلال التصوير مرتديه القفطان المغربي باللون الأسود، ونالت إطلاله بشرى بالزى المغربى إعجاب العديد من متابعيها، متغزلين في إطلالاتها.















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وفى سياق آخر نصحت الفنانة بشرى، جمهورها عبر موقع انستجرام، بتجربة إحدى الاختراعات التي انتشرت على السوشيال ميديا، لمنع لمس وجهونا، خوفا من عدوى فيروس كورونا، حيث يواجه العديد صعوبة تنفيذ ذلك.

الفنانة بشرى، نشرت صورة لإحدى الاختراعات عبارة عن واقى أمام الوجه، وعلقت قائلة: "ده الاختراع وده الدكتور محمد الطبيب المصرى اللى بفكرة بسيطة بـ 5 جنيه ممكن تتصنع فى البيت مخصوص لحماية أيدينا من لمس الوشوش والتأكد من إن قواعد التباعد الاجتماعى متبعة...غريزة الصراع من أجل البقاء رهيبة عند الإنسان تجعله يفكر فى الحلول السريعة".

وتنشغل بشرى حالياً بتصوير مسلسلها الجديد "القمر آخر الدنيا" المرشح للعرض فى شهر رمضان المقبل، ويشارك بشرى البطولة كلاً من هشام اسماعيل، عمرو عابد، مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وساندى على وثراء جبيل وحنان يوسف وغفران محمد وتأليف سناء هاشم وإخراج تامر حمزة.

يذكر أن آخر أعمال بشرى مسلسل "عوالم خفية" مع الزعيم عادل امام فى شهر رمضان قبل الماضى، وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، بشرى، أحمد وفيق، مى سليم، هبة مجدى، أحمد صيام، نور قدرى، أسامة عباس، خالد أنور، سارة نور، محمود فارس، أحمد عبد الله محمود، وكذلك عدد من النجوم كضيوف شرف وتأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان وإخراج رامى إمام.