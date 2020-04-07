شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة سعودية تطالب بتجربة الأدوية الجديدة على السجناء بدلا من الفئران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمت الممثلة السعودية ​مرام عبد العزيز​ متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن طلبت تجربة الأدوية الجديدة على السجناء بدلا من الحيوانات حتى لو لم تكن النتائج مضمونة.

وكتبت على صفحتها: "لو كان الأمر بيدي كان كل اللي يتم القبض عليهم خاصةً في قضايا تمس الأمن ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب وتأهيل. كان خليتهم حقل تجارب للأدوية الجديدة حتى لو ما كانت النتائج مضمونة منها عقاب لهم ومنها تستفيد منهم البلد. هم أولى بالتجارب من الفئران والقرود اللي ما أذتنا بشيء ".

وتعرضت مرام للانتقادات بسبب رأيها هذا معتبرين ان السجناء بشر ولا يحق لاحد ان يتسلى بحياتهم، فكانت من ضمن الردود :" الحمد لله أن الأمر ليس بيدك..القضايا اللي تمس الأمن ما تقصر الدولة حفظها الله"، فيما قال آخر:" ادعي لهم بالهداية أولًا ، والله يرفع البلاء والغمة عننا جميعا ، الحمدلله الأمر مو بيدك ،،وثاني شيء ماتدرين وش كانت ظروفهم او هل لديهم مشاكل نفسية او مالية وايش مسببات م أوصلهم للسجن إلى آخره..وأخيرا م اقول الا الحمدلله اني بمملكة الإنسانية ..والله يعز دولتنا".



الانتقادات

Advertisements

وبعد موجة الانتقادات، وسؤالها لما لا تبدأ بنفسها، قالت :"الناس اللي تقول ليه ما تقدمين نفسك لإجراء تجارب الأدوية واللقاحات، أولاً أنا من زمان مقدمة على التبرع بالخلايا الجذعية، وأيضاً متبرعة بكل أعضائي بعد الوفاة، أما بخصوص التجارب السريرية فهي تتطلب أشخاصًا أصحاء متعافين وهالشيء ما ينطبق عليّ، تطمنوا ماني من اللي يقولون ما لا يفعلون".