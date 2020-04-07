حقيقة اعتزال الفنان ” عادل إمام ” بعد مسلسل فالنتينو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2020 05:59 مساءً - انتشرت أخبارا على مواقع التواصل الإجتماعي حول إعتزال الفنان المصري ” عادل إمام ” عقب عرض مسلسله الجديد ” فالنتينو ” والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل .

مما دفع ” هشام تحسين ” المنتج والرئيس التنفيذي لشركة ” ماجنوم ” إلى الخروج للرد على تلك الأخبار .

فقال في تصريحات صحفية له أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة ولم يعتزل الأعمال الدرامية .. داعيا أن يديم الله عليه الصحة ويمتع جمهوره في مصر والعالم العربي بأعماله الفنية .

يذكر أن مسلسل فالنتينو يشارك الزعيم في بطولته نخبة من النجوم منهم : داليا البحيري ودلال عبد العزيز وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وهدى المفتي ‏وسليمان عيد وحمدي الميرغني .. ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام .‎