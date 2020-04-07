مقطع فيديو مؤثر يعكس أحوال العراقيين يثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2020 05:59 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس الإثنين خاصة في العراق مقطع فيديو مؤثر أظهر الحال التي يعيش عليها العراقيين مؤخرا .
حيث ظهر في مقطع الفيديو مجموعة من الرجال والشباب والأطفال وهم يركضون وراء عربة توزع المساعدات في العاصمة ” بغداد ” .
وكانت السلطات العراقية قد فرضت حظر تجول في معظم المحافظات تحسبا لانتشار فيروس كورونا .. كما أغلقت جميع المقاهي والأماكن العامة والمطاعم والمحال التجارية بخلاف الصيدليات والمراكز الطبية .
وأثار مقطع الفيديو الجدل بين المتابعين الذين تساءولوا عن الحال الذي وصلت إليه العراق وحالة الفقر الذي ضربتها على الرغم من على الرغم من إمتلاك عدد من محافظاتها للنفط .
وقال ” علي العيساوي ” الباحث في الشأن العراقي أن كورونا أثر سلبا على الفئات التي تعيش على القوت اليومي في حين ظهرت الحكومة المركزية غير مبالية بما يجري ولم تقدم أي حلول أو خطط لاستيعاب الفقراء والمعدومين .
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