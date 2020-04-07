دولة عربية تحظر صلاة التراويح وكافة الأنشطة الجماعية في شهر رمضان

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2020 05:59 مساءً - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية اليوم الثلاثاء عن قرارها بحظر وتعليق القيام بصلاة التراويح والاعتكاف وكافة التجمعات والأنشطة الجماعية في شهر رمضان وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر .

كما قررت الوزارة أيضا حظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة .

وأكدت وزارة الأوقاف المصرية على أن فتح المساجد لن يتم أساسا إلا في حالة عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري كان قد أكد أيضا على أن الوزارة لن تسمح لأي جهة بإقامة موائد في محيط المساجد أو أي ملحقات تابعة لها هذا العام وذلك حرصا على صحة المواطنين لمنع التجمعات بأعداد كبيرة .

يذكر أن وزارة الصحة المصرية كانت قد أعلنت مساء أمس الإثنين ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 1322 بعد تسجيل 149 حالة إصابة جديدة وارتفاع أعداد الوفيات إلى 85 بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة .