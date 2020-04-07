وفاة الممثلة الكندية شيرلي دوجلاس.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
توفيت الممثلة والنجمة الكندية شيرلي دوجلاس، مؤدية صوت Infectia في فيلم الرسوم المتحركة الشهير Silver Surfer في أواخر التسعينيات، عن عمر ناهز 86 عامًا نتيجة معاناتها مع الإلتهاب الرئوي.
وكان نجلها، الممثل كيفر سثرلاند، الشهير بدور “جاك باور” في المسلسل الأميركي “24”، قد أعلن عن وفاتها عبر حسابه بموقع “تويتر”، قائلا :”توفت والدتي شيرلي دوجلاس، بسبب مضاعفات الالتهاب الرئوي (لا علاقة للوفاة بـ (COVID-19)”.
وأضاف نجل النجمه الراحلة : كانت والدتي امرأة استثنائية عاشت حياة غير عادية. للأسف كانت تكافح من أجل صحتها لبعض الوقت، وكأسرة، كنا نعلم أن هذا اليوم قادم. إلى أي عائلة فقدت أحباءها بشكل غير متوقع بسبب فيروس كورونا، قلبي يكسر لكم. رجاء ابقوا آمنين.
شيرلي دوجلاس، تخرجت من الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية في لندن عام 1952 وأدت على خشبة المسرح والتلفزيون لعدة سنوات قبل أن تعود إلى كندا عام 1957. وظهرت في مشاريع مثل “Wind at My Back” و“The Stone Angel”، كما شاركت عام 1962 في بطولة فيلم “Lolita” للمخرج ستانلي كوبريك.
وشيرلي دوجلاس معروفة أيضا بأنها ناشطة في قضايا عدة منها حركة الحقوق المدنية و”بلاك بانثرز” في الولايات المتحدة ونظام الرعاية الصحية العامة في كندا، وأنجبت شيرلي دوجلاس ثلاثة أطفال، اثنان منهم من الممثل الكندي دونالد ساذرلاند.
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