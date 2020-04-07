مشاهد في "رحلة إلى الجحيم" تثير جدلا.. هل تسيء فعلا للدراما الخليجية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأ منذ ما يقارب اليومين عرض المسلسل الخليجي الذي ينتمي إلى فئة الدراما البوليسية "رحلة إلى الجحيم" عبر منصة شاهد، لكن العمل المكون من 9 حلقات أثار حالة من الجدل وذلك بسبب بعض المشاهد التي وصفها الجمهور بالجريئة والدخيلة على الدراما الخليجية.

وجمعت هذه المشاهد بين الفنانة اللبنانية الأصل والتي تعيش في الكويت ليلى عبدالله والفنان الكويتي علي كاكولي؛ ففي البداية تظهر ليلى على الأرض ممدة بعد إخراج علي لها من أحد الأكياس نتيجة اختطافها، وهو قريب منها بشكل كبير وهي نائمة على الأرض، أما المشهد الثاني الذي أثار جدلًا واسعًا أيضًا فهو حمل كاكولي للفنانة على ظهره، والمشهد الثالث كان تدخين كل منهما داخل السيارة.

وتفاعل الجمهور مع المسلسل، معبرين عن غضبهم الشديد لهذه المقاطع الجريئة والمبالغ فيها، مُطالبين أن تحاول الدراما الخليجية الحفاظ على هويتها، في المقابل اعتبر البعض أن المشاهد عادية جدًا ولا يوجد فيها أي مبالغة.

والعمل سيناريو وحوار فيصل البلوشي، وهو بطولة مطلقة بين علي كاكولي وليلى عبدالله، بمشاركة نجوم من مختلف الدول العربية.

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وحول العمل، كان المخرج حسين دشتي قد صرح عنه: "تجربة جديدة، أتمنى ان تشكل إضافة لرصيد الدراما الكويتية، خصوصا أننا نقدم لونا مختلفا وأتطلع أن نترك بصمة مهمة"

وتدور أحداث العمل حول عميل يدعى إلياس، يجسد دوره علي كاكولي، ينتمي لجهاز الموساد ويملك من المهارات الكثير، ويتم تكليفه بمهمة جلب رهينة من إحدى الجماعات الإرهابية تدعى آمار، وتجسد دورها ليلى عبدالله، والسبب في استهداف تلك الفتاة كونها تمتلك كمّا من المعلومات عنهم وتهددهم بها.

وتتوالى الأحداث في إطار من التشويق والإثارة، حيث تصحب الكاميرا المشاهد في رحلة بين مناطق عدة، وأشاد المخرج بإمكانيات النجمين، وقال إن المشاهد سينصدم بأداء كاكولي الذي سيتحدث في العمل بأكثر من لغة وهي العبرية والفرنسية والانجليزية، واستطرد المخرج بالقول إنه حرص على تمكين أداء علي وجعله يتعامل مع السلاح بما يتناسب مع الدور المميز الذي يقدمه في هذا العمل، متمنيًا أن يحقق نجاحا كبيرا ويكون بداية لمثل هذه النوعية من الأعمال القصيرة والبوليسية.