نجوى كرم تكسر ملل "كورونا" وتداعب متابعيها على "تويتر" بالأسئلة الكوميدية

في محاولة منها لكسر حالة الملل التي فرضها فيروس كورونا المستجد، الذي أدخل ملايين البشر حول العالم "الحجر الصحي المنزلي"، شاركت الفنانة اللبنانية نجوى كرم متابعيها عبر حسابها الرسمي في تويتر يومياتها بـ"الحجر الصحي" عن طريق عدد من الأسئلة الكوميدية من أجل تمضية هذا الوقت بالتسلية والضحك مع جمهورها.

وبالرغم من التفاعل الكبير مع نجوى والحالة الجميلة التي خلقتها مع جمهورها عن طريق الضحك والتسلية إلا أنها لم تسلم من الانتقادات التي تلقتها من عدد من المتابعين، حيث علق أحد المتابعين على أحد الأسئلة التي أطلقتها نجوى والتي سألت بها ما الفرق بين الليمون والزيتون ليكتب "طيب شو الفرق بينك وبين نانسي عجرم".

واعتبر أحد المتابعين أن ليس من عادة نجوى نشر هكذا منشورات ليعلق لها "شو جهازك ضايع" معتبرا أن الهاتف الخاص بنجوى ضائع وأنه هناك شخص آخر يستعمله وينشر بدلا منها، وأيضًا كتب متابع آخر تعليقا يقول: "فوازير الحجر الصحي فوازير نجوى"، معتبرا أن نجوى كرم تقدم لمتابعيها عبر هذه التساؤلات فقرة من الفوازير لتسليتهم وتقضية أوقات حظر التجوال التي فرضته معظم الدول العربية لمواجهة خطر جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولم يتوقف تفاعل الجمهور على تويتر فقط بل تناقلت عدة صفحات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ما نشرته كرم، حيث علقت إحدى الصفحات بعد إعادة نشر ما كتبته كرم "الحجر الصحي بلش ياخد مفعولو نجوى كرم على تويتر".

وفي السياق ذاته نشرت كرم أيضا من قبل فيديو للسيدة فيروز وهي تصلي لله من أجل النجاة من فيروس كورونا وعلقت "ليس لنا ملجأ سواك يا الله" لتضم صوتها لصوت السيدة فيروز وتطلب النجاة من الله ضد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشاركت أيضا كرم متابعيها عبر تويتر وعلى إنستغرام عدة نصائح أوصى به الطب ومنظمة الصحة العالمية ضد هذا المرض، أيضا شاركتهم نصائح للطب النفسي من أجل التغلب على هذا المرض وكتبت أنها أحببت هذه الطريقة والنصائح الإيجابية.

وعلى صعيد أعمالها الفنية أطلقت كرم قبل ستة أشهر أغنية "بعشق تفاصيلك" وهي من كلمات أحمد ماضي وألحان عادل العراقي، وتأتي هذه الأغنية بشكل منفرد "سينغل"، وحققت وصولا عاليا عبر يوتيوب حيث حصدت ستة ملايين ونصف المليون مشاهدة.

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