فيروز تتلو الصلوات وتدعو الله لتخليص العالم من شرور "كورونا"

"يا رب لماذا تقف بعيدًا.. لماذا تختفي في أزمنة الضيق".. هكذا أطلت الفنانة اللبنانية القديرة فيروز على جمهورها ومتابعيها من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتلوا صلوات من الكتاب المقدس، وتدعو الله بالخلاص والنجاة من الشرور، حيث ربط متابعيها بين دعائها وبين وباء فيروس "كورونا" الذي انتشر على نطاق واسع في بلدان العالم، وقتل الآلاف وأصاب مئات الآلاف.

وقالت فيروز في الفيديو الذي نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يا رب لماذا تقف بعيدا.. لماذا تختفي في أزمنة الضيق.. لكلماتي أصغي يا رب تأمل صراخي استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي.. لأني إليك أصلي وأوجه صلاتي نحوك.. وانتظر".

وتابعت فيروز: "أنت تخلص الشعب البأس وأنت تضيء سراجي.. الرب إلهي ينير ظلمتي لولا أن الرب معيني لسكنت نفسي سريعًا أرض السكوت.. عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم وأنا قولت في طمأنينتي لا اتزعزع إلى الأبد.. ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي"

وأردفت الفنانة القديرة: "أغني وأرنم.. أعطنا عونًا في الضيق..الرب في السماء كرسيه.. الرب في هيئة قدسه عيناه تنظران.. توكلوا عليه في كل حين يا قوم.. الله ملجأ لنا"، وما أن نشرت فيروز الفيديو على "تويتر"، ربط المتابعون بين دعائها وبين قصدها فيروس كورونا، مرددين خلفها بالتمنيات بالخلاص للعالم من الوباء الذي حصد الآلاف من الأشخاص على مستوى العالم.

يذكر أن جمهور النجمة القديرة فيروز أعتاد على مشاهدة تراتيلها الخاصة بمناسبة "الجمعة العظيمة"، التي تؤديها بإحدى كنائس أو أديرة لبنان، وفي تلك المرة وجهت ترتيلها من المنزل في رسالة صريحة إلى محبيها وجمهورها بمطالبتهم بالتزام مساكنهم حتى ينتهي المرض والوباء، وتستطيع الدول السيطرة عليه.

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وكانت الفنانة اللبنانية فيروز، قد طرحت آخر ألبوماتها في عام 2017، بعد غياب دام لـ 7 سنوات، وحمل عنوان "ببالي"، حيث جاء ذلك بعد طرحها لأغنية "لمين" التي يتزامن إصدارها مع ذكرى وفاة زوجها عاصي الرحباني.

وشن عدد من النقاد وخبراء الموسيقى في لبنان هجومًا عنيفًا على الفنانة فيروز بسبب ألبومها "ببالي"، حيث تعرض الألبوم لعاصفة من الانتقادات بسبب اقتباس الفنانة الكبيرة أغاني أجنبية قديمة تغنى بها مجموعة من كبار نجوم الغناء العالمي مثل فرنك سيناترا وجون لينون وجان كلود باسكال.

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