نادية الجندي توجه رسالة لأحمد السقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة نادية الجندي رسالة للنجم أحمد السقا، بعد مشاركته في مسلسلها "سكر زيادة"، المقرر عرضه رمضان المقبل.

ونشرت الجندي صورة تجمعهما من كواليس المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" يا أحمد أنت نورتنا في المسلسل، ووجودك إضافة كبيرة للعمل أنت فنان خلوق وملتزم وبتحب عملك، وعملنا شغل جميل ومشاهد أكشن حلوة".

وأضافت :"وإن شاء الله نلتقي في عمل سينما يعمل انقلاب ربنا يوفقنا جميعا ومبروك ليك على برنامجك بالنجاح والتوفيق ليك يارب".

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وكان السقا ظهر في البرومو الأول للمسلسل، من خلال أحد المشاهد الأكشن التي جمعته بالفنانة نادية الجندي.

مسلسل "سكر زيادة"، تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته بجانب الثنائي سميحة أيوب ‏وهالة ‏فاخر، وعدد من الضيوف من بينهم أحمد السقا، أحمد فهمى، هنادي مهني، خالد أنور، سليمان عيد، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان ‏السيد، ‏بدرية ‏طلبة، تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان.