محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو تظهر فيه داخل منزلها أثناء فترة الحظر المنزلي. وظهرت "نيللي" وهي تأكل كمية كبيرة من الطعام، وحاز الفيديو على إعجاب جمهورها ومتابعيها. وتتخذ لبنان عدد من الإجراءات والتدابير لمواجهة فيروس كورونا المستجد. يذكر أن نيللي مقدسي كانت قد أعادت مؤخرا تقديم أغنية "حنين" للمطربة الكبيرة وردة، ومن ألحان الموسيقار بليغ حمدي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. كيف تقضي نيللي مقدسي فترة الحظر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.