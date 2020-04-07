رد فعل صالح سليم عندما اكتشف أن نجله يدخن السجائر في سن الـ16

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

روى الفنان هشام سليم، موقفًا مع والده الراحل صالح سليم، عندما اكتشف إنه يدخن السجائر في سن صغير.

وقال "سليم"، خلال تواجده ببرنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، أنه بدأ تدخين السجائر وهو في عمر التاسعة، دون أن يعرف أحد من أسرته، ولكن علم والده بالأمر وهو في السادسة عشر، مؤكدًا: "سمح لي بالتدخين أمامه".

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وأضاف هشام سليم، إنه في إحدى المرات طلب من والده سجائر وولاعة فكان رده: "أنت متملكش من أدوات التدخين غير بوقك؟.

وكانت آخر أعمال هشام "سليم"، مسلسل "كلبش 3"، الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة أمير كرارة، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ‏ميمي.