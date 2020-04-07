ماذا تفعل ياسمين صبري في الحجر المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة لها، خلال فترة الحجر المنزلي وفقا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وحرصت "صبري" على أن تقضي فترة الحجر المنزلي بممارسة الرياضة كما اعتادت، وظهرت بملابس رياضية مع مدربتها. وتخوض الفنانة ياسمين صبري السباق الرمضاني المقبل بمسلسل"فرصة تانية" ويشاركها العمل كل من أيتن عامر، إدوارد، أشرف زكى، هبة عبد الغنى، أحمد مجدى، أحمد الشامى، محمد دياب، محمود البزاوي، كريم عبد الخالق، تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.

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