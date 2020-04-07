سعد لمجرد يحتفل بعيد ميلاده ويوجه الشكر لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص الفنان المغربي سعد لمجرد، على الاحتفال بعيد ميلاده، ونشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق: "جزيل الشكر لكل من عايدني اليوم وعلى رأسهم والدَي وأخي وأهلي وأعز أصدقائي والفانز الغاليين جدا على قلبي".

وتابع: "من صميم القلب أقول لكم ألف شكر وأرجو من رب العالمين أن يذهب عنا الوباء، ويسامحنا ويغفر لكل واحد منا، الفرج قريب بإذن الله، لنتفائل".

يذكر أن سعد لمجرد، شارك الفنان محمد رمضان في أغنية "إنساي"، التي حققت نجاحا كبيرا وقت عرضها.