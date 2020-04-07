محمد أسامة "أوس أوس": "عايزين نغير نظرة الناس لعمال النظافة في اتنين في الصندوق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ينتظر النجمان محمد أسامة أوس أوس وحمدي الميرغني، عرض مسلسلهما "أتنين في الصندوق"، في رمضان 2020، على قناة MBC مصر.

وقال "أوس أوس" المسلسل يهدف إلى تغير نظرة المجمتع لعمال النظافة، تلك الفئة التي تُعاني في الحياة اليومية، موضحًأ: "احنا بنتكلم بلسانهم وبنحاول نسلط الضوء عليهم، لإن الناس بتعاملهم معاملة ميستحقوهاش".

وأضاف محمد أسامة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بنتعامل مع الناس دي من زمان ودايما في احتكاك بينا وبينهم، الناس دي عندها طموحات وأحلام ومواهب وأفكار لو تم تنميتها هيفيدوا نفسهم والمجتمع أكتر، وده اللي ركزنا عليه في المسلسل، أنا وحمدي بنجسد شخصيتن من عمال النظافة أنا نفسي أغني وهو نفسه يمثل".

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وتابع: "بنتمنى إن المسلسل يعجب الجمهور، ويرضي فئة عمال النظافة، ويغير نظرة المجتمع ليهم، لإن الناس دي برا بيتعاملوا بإهتمام شديد، وبيعتبروهم من أهم فئات المجتمع".



مسلسل "اتنين فى الصندوق" كان يحمل اسم "روحين فى زكيبة" قبل أن يتم تغييره وهو من تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، حجاج عبد العظيم، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين.

اتنين في الصندوق" تدور أحداثه في إطار كوميدي إجتماعي، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات، وتجاهل، وتدور الأحداث في قالب كوميدي.