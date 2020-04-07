بدرية طلبة.. أواصل تصوير "ونحب تاني ليه" وملتزمة بالإجراءات الإحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تشارك الفنانة بدرية طلبة في عدد من الأعمال الدرامية المقرر عرضها في رمضان 2020، من بينها "مسلسل البرنس ونحب تاني ليه وفلانتينو".

وقالت بدرية طلبة في تصريح لـ"الخليج 365"، أنها تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "ونحب تاني ليه"، كما إنها انتهت من تصوير أدوراها في "فلانتينو والبرنس".

وأضافت: "ملتزمين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا داخل مواقع التصوير، ونرتدي الكمامات والقفازات اليدوية مع غسل الأيدي بالماء والصابون والتعقيمات وخلافه",

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وتابعت: " لو مش عندي تصوير بفضل في البيت، وربنا يعدي الأزمة دي على خير علينا جميعًا".

وتستكمل بدرية طلبة تصوير مشاهدها في مسلسل "ونحب تانى ليه"، بطولة ياسمين عبد العزيز، والمقرر أن تخوض وتجسد، ضمن أحداث العمل دور"أشجار"، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى.

كما تشارك بدرية طلبة فى مسلسل "فلانتينو" بطولة الزعيم عادل إمام، ويشارك فى بطولته داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الأبيارى، هدى المفتى، حمدى المرغنى، وآخرون، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

مسلسل "البرنس"، من بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب.